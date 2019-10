Kenya : le port de Mombasa mobilise 20 milliards de shillings pour sa modernization

(Agence Ecofin) - Le port de Mombasa va faire peau neuve. La plus grande plateforme portuaire du Kenya et de l’Afrique de l’Est va bénéficier d’une enveloppe de 20 milliards de shillings kenyans pour la modernisation de quatre postes d’amarrage, permettant de traiter à la fois des cargaisons de conteneurs et des marchandises hors conteneurs.

Cet investissement, financé par la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Agence française de développement (AFD), est motivé par la demande croissante de fret dans la région, où la plupart des économies connaissent une croissance d'au moins 5 % par an, explique Daniel Manduku, directeur général de la Kenya Ports Authority (KPA).

Construit en 1895, le port de Mombasa est en effet l’une des principales portes d’entrée en Afrique de l’Est, desservant le Kenya et sept voisins, dont l’Ouganda, la Somalie, le Rwanda et le Sud-Soudan.

Une fois la plateforme modernisée, le trafic annuel de fret devrait passer de 32 millions de tonnes en 2018 à 47 millions de tonnes en 2025. Ce volume attendra 34 millions de tonnes cette année, indique Manduku ajoutant, sans donner de délai, que la plateforme a l’ambition de se hisser au troisième rang en Afrique.

Selon la KPA, le port de Mombasa est actuellement le cinquième plus actif d'Afrique après le port de Tanger Med (Maroc), Port Said en Egypte, le port de Durban en Afrique du Sud et le port de Lagos (Nigeria). Le gestionnaire consacrera par ailleurs 39 milliards de shillings supplémentaires à la construction d'un nouveau terminal pétrolier, destiné à remplacer ses installations existantes datant de 1968.

Romuald Ngueyap



