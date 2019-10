Egypte : un fonds koweïtien octroie 85 millions USD pour le financement du tunnel routier à six voies de Sharm El Sheikh

(Agence Ecofin) - Le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (KFAED) a signé un accord de financement d'une valeur de 85,3 millions de dollars avec l'Egypte, pour la construction d’un tunnel routier à Sharm El Sheikh.

Débutés en 2017, les travaux comprennent la construction d'une route à six voies d'environ 350 km de long (trois voies dans chaque direction avec une largeur de 3,6 m par voie), ainsi que des infrastructures connexes, indique le communiqué du KFAED.

Ce chantier fait partie du plan du gouvernement égyptien pour développer le tourisme dans le Sinaï Sud, et améliorer les mesures de sécurité pour les voyageurs se déplaçant entre la capitale et la péninsule.

Le tracée part du tunnel Ahmed Hamdi, dans le nord, et s'étend jusqu'à Sharm El Sheikh, à la pointe sud de la péninsule du Sinaï, passant sous le canal de Suez et traversant les villes de Ras Sudr, Abou Zenima, Abou Rudeis et Tor Sinaï.

Une fois achevée, cette route va réduire les coûts d'exploitation et le temps de transport, contribuant ainsi aux efforts de développement dans sa zone d’impact, en plus de la création d'emplois, ainsi que de l'accès à l'éducation et aux services de santé pour les populations.

Romuald Ngueyap



