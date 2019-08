Tanzanie : le gouvernement débloque 7,3 milliards de shillings pour la construction de deux navires transbordeurs

(Agence Ecofin) - Le gouvernement tanzanien a alloué 7,3 milliards de shillings (~ 2,8 millions d’euros) à la construction de deux navires transbordeurs, qui serviront au transport de passagers et de marchandises dans les régions de Mwanza et de Geita.

Les travaux de construction qui ont débuté, le mardi 27 août, sont exécutés par l’entreprise Songoro Marine Co, sous la supervision de la Tanzania Electrical, Mechanical and Electronics Services Agency (TEMESA), une structure spécialisée du ministère des Travaux publics, des Transports et de la Communication.

Estimé à 4,2 milliards de shillings (~ 1,6 million d’euros), le premier transbordeur reliera les îles Bugorola et Ukara dans le district d'Ukerewe, région de Mwanza. Il aura une capacité de transport de 100 tonnes, dont 300 passagers, 10 petites voitures et cargaisons.

Le second transbordeur évalué à 3,1 milliards de shillings ( ~1,2 million d’euros) va connecter les îles Chato et Mharamba dans le district de Chato, région de Geita. Ce traversier aura une capacité de transport de 100 tonnes, dont 200 passagers et 10 petites voitures/camions et cargaisons.

Les deux navires transbordeurs seront respectivement équipés de moteurs de 300 et 350 chevaux. Leur fabrication est prévue pour durer 40 semaines. A leur mise en service, ils complèteront le parc d’engins de TEMESA qui exploite actuellement un total de 30 transbordeurs répartis dans 20 stations sur le territoire national.

Lire aussi :

01/07/2019 - Insatisfaite des conditionnalités de la Chine, la Tanzanie suspend le méga-projet de port de Bagamoyo de 10 milliards de dollars