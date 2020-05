Le projet du port sec de Ferkessédougou : une priorité pour le ministre ivoirien de l’Intégration africaine

(Agence Ecofin) - Le projet du port sec de Ferkessédougou, dont le chantier démarrera d’ici fin 2020, dans le nord du pays, tient à cœur au ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, Albert Flindé (photo). Il l’a rappelé le 26 mai en visitant la direction générale de l’intégration africaine.

Retenu comme prioritaire dans le cadre du deuxième Programme économique régional (PER) de l’UEMOA, ce projet fournira de l’emploi à près de 71 000 personnes, a révélé Albert Flindé dont le ministère est la cellule focale de l’autorité contractante. Il s’agit d’un investissement de 303 milliards FCFA (462 millions d’euros) dont 50% seront mobilisés par des privés.

Situé à 600 km de la capitale économique, le port sec de Ferkessédougou, qui sera mis sous concession, vise à désengorger et rapprocher le port autonome d’Abidjan de ses partenaires régionaux (Mali, Burkina Faso, Niger).

Ses infrastructures comportent 3 composantes principales : une plateforme logistique (entrepôts, chaîne de froid, etc.) ; un dépôt d’hydrocarbures ; un abattoir régional et un marché à bétail ; ainsi qu'une zone industrielle pour le développement des activités de transformation des produits agricoles et miniers.

Ce port sec contribuera, en outre, à dynamiser et consolider les acquis du transport ferroviaire à destination des pays de l’hinterland, à mettre en valeur les potentialités économiques des districts des Savanes et du Zanzan et à tirer profit des potentialités économiques des régions frontalières de Sikasso au Mali et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.

Romuald Ngueyap

