Algérie : la start-up française Karos s’associe à TemTem et lance un service de covoiturage

(Agence Ecofin) - Karos fait ses premiers pas en Afrique. La start-up française, spécialisée dans le covoiturage domicile-travail, a lancé ce mois, une plateforme de covoiturage destiné au marché algérien, en collaboration avec le service de voiture de transport avec chauffeur (VTC), TemTem.

Karos se définit comme une application intuitive permettant de gérer les déplacements en tant que conducteur, passager, ou les deux. « Passager, vous dépensez beaucoup moins pour vous déplacer tout en gagnant en flexibilité. Conducteur, vous gagnez de l’argent en conduisant lors de vos déplacements. Le tout en sociabilisant et participant à une économie plus durable », explique-t-elle sur son site.

La plateforme propose des trajets de covoiturage inter-wilaya ou à Alger. Tout comme pour TemTem, le service se propose également aux entreprises, en garantissant des places de parking et une solution de mobilité augmentée. À terme, Karos vise à améliorer le quotidien des gens grâce à une mobilité plus économique, durable et collaborative. Elle est disponible en site web version mobile ainsi qu’en application Android et iOS.

Il s’agit de la deuxième plateforme en Algérie, après MelyaGo, à se lancer sur le marché innovant et porteur du covoiturage.

Romuald Ngueyap

