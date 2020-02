Gambie : l’Arabie saoudite débloque 12 millions USD pour la modernisation de l'aéroport international de Banjul

(Agence Ecofin) - L'aéroport international Yundum de Banjul sera bientôt mis aux normes internationales. En effet, l’État gambien a signé, lundi 24 février 2020, un accord de financement de 12 millions de dollars avec le royaume d'Arabie saoudite, pour la réhabilitation et la modernisation du seul aéroport international du pays.

Les documents ont été paraphés à la présidence de la République, par Mamboury Njie, le ministre gambien des Finances et des Affaires économiques, et Yousef Al Bassam, chef de la délégation saoudienne, conseiller du directeur général du Fonds saoudien pour le développement (SFD) et, par ailleurs, président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea). C’était en présence du président gambien, Adama Barrow.

Cet accord de financement est le second signé entre la Gambie et l’Arabie saoudite pour la rénovation de l’aéroport de Banjul. Le 25 juin 2019, le pays africain avait déjà signé un accord similaire avec le Fonds saoudien pour le développement. D’un montant de 92,5 millions de dollars, il était destiné à plusieurs projets d’infrastructures, dont la construction d'un nouveau salon VIP à l'aéroport de Banjul.

La modernisation de la plateforme s’inscrit, en effet, dans le cahier des charges des projets prioritaires que le gouvernement gambien prévoit d’exécuter en prélude au sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) que le pays abritera en 2022.

Romuald Ngueyap

