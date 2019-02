Côte d'Ivoire: le gouvernement va construire trois nouveaux échangeurs grâce à un financement japonais de 145 millions $

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, le gouvernement va entamer un projet de construction de trois nouveaux échangeurs. C’est ce qu’a annoncé, le mercredi 27 février, le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, lors du compte rendu du Conseil des ministres.

En effet, le responsable a annoncé que le gouvernement venait de ratifier un accord de prêt d’environ 145 millions $. Conclu, il y a quelques semaines, avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), cet accord visait à financer lesdits projets d’infrastructures, prévus pour être réalisés à Abidjan, pôle économique du pays.

Il s’agira de construire des passages supérieurs aux carrefours de l’Ecole de Police, la Riviera 3 et la Riviera-Palmeraie, à Abidjan.

En 2016, la BAD publiait un rapport d’évaluation sur le projet de transport urbain de la ville d’Abidjan. D’après le document, « avec l’effet combiné de l’accroissement démographique, de la forte croissance du parc automobile et du déclin des systèmes de transport public, le réseau de voirie et le système de contrôle du trafic se sont révélés inadaptés pour assurer l’écoulement d’un trafic de plus en plus important ».

Grâce à ce projet, le gouvernement ivoirien veut « renforcer la capacité routière et améliorer la fluidité de la circulation », dans ce qui est l’une des plus grandes villes d’Afrique, a indiqué le ministre Sidi Tiémoko Touré.

Moutiou Adjibi Nourou