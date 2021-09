Au Maroc, la capitale économique Casablanca se dote d’un musée des transports urbains

(Agence Ecofin) - Avec près de 4,2 millions d’habitants, Casablanca représente à elle seule le portrait transformationnel de l'évolution des transports urbains dans les grandes métropoles du Maroc. Les Casablancais réalisent 7,8 millions de déplacements chaque jour dans un contexte de périurbanisation croissante.

Un musée des transports urbains ouvrira ses portes dans les prochaines semaines dans la capitale économique du Maroc. L’initiative est d’Alsa Al Baida, le délégataire de la gestion des bus dans le territoire de l'Etablissement de coopération intercommunale (ECI) de Casablanca.

Alsa Al Baida entend ainsi contribuer à la valorisation et la préservation du patrimoine immatériel de la ville, relatif au transport public en bus et à son histoire. Le musée comprendra des informations, des documents et des pièces retraçant l'évolution du secteur et les étapes de son développement dans le temps.

On parle ici d’une ville tentaculaire qui s’est considérablement développée ces dernières années au rythme de la réalisation de nouvelles infrastructures et de la mise en place de nouveaux services de mobilité. A l’horizon 2030, le Plan de déplacements urbains (PDU) de Casablanca prévoit 2,5 millions de déplacements quotidiens supplémentaires pour 5,3 millions d’habitants.

Pour cette initiative, une première du genre dans le pays, l’entreprise lance un appel à contribution auprès de ses « collaboratrices et collaborateurs », de l’ensemble des Casablancais et du grand public, « pour contribuer à la constitution et à l’enrichissement de cet espace, en faisant un don au musée de tous documents, objets, photos, affiches ou machines en relation avec l’histoire du secteur, afin de les exposer ». En signe de reconnaissance, « l’ensemble des contributrices et contributeurs obtiendront un certificat de reconnaissance et verront leurs noms inscrits dans le livre d’or du musée », précise un communiqué de la société.

Romuald Ngueyap

