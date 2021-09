Le Kenya et la Tanzanie s’engagent à assouplir les restrictions au commerce transfrontalier

(Agence Ecofin) - En 2019, on estimait à plus de 500 millions de dollars le volume des échanges commerciaux entre la Tanzanie et le Kenya. Mais les pays voisins d’Afrique de l’Est se sont régulièrement écharpés sur plusieurs points de discorde qui ont été un frein à la fluidité de leurs échanges.

Les échanges commerciaux entre la Tanzanie et le Kenya devraient se poursuivre en s'améliorant. Les deux pays ont signé, le samedi 25 septembre, un accord conjoint – après une réunion bilatérale de trois jours – dans lequel ils s'engagent à faciliter les procédures pour booster le commerce transfrontalier. Le document a été paraphé entre le secrétaire d’Etat au ministère kényan du Commerce Amb Johnson Weru (photo, à droite) et son homologue tanzanien Doto James (photo, à gauche).

Au cours de cette rencontre tenue à Mombasa au Kenya, à laquelle ont participé plusieurs experts sectoriels, les deux pays ont notamment tranché 12 des 30 obstacles qui entravent jusqu’ici les échanges. Les problèmes résolus concernent notamment la surtaxation de certains produits en provenance de l’un ou l’autre des deux pays, les restrictions dans la circulation des personnes et l’augmentation irrégulière des frais d’inspection des marchandises aux postes frontaliers.

2/3 The Joint Communique was signed by Tanzania's PS for the Ministry of Industry & Trade Mr Doto James on behalf of ?? and Kenya's SDT&ED PS Amb Johnson Weru on behalf of ?? after the three-day bilateral meeting attended by high-level technical teams from MDAs of both countries. pic.twitter.com/mKnZgOshUv