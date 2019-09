L’Office des ports et rades du Gabon à l’école du modèle néerlandais

(Agence Ecofin) - A l’invitation de l’ONG Ports Environmental Network Africa (PENAf), Landry Régis Laccruche Lelabou (photo), directeur général de l’Office des ports et rades du Gabon (Oprag), a effectué une visite de travail, du 25 au 27 septembre au port de Rotterdam, le plus important d’Europe en vue d’une collaboration plus étroite.

En compagnie de ses pairs de l’Afrique centrale et de l’Ouest, le patron de l’Oprag vient s’imprégner de l’expérience et des pratiques néerlandaises en matière de gestion environnementale et durable des ports.

Durant trois jours, il s’est agi concrètement de partager les connaissances, les informations et les expériences néerlandaises, en matière de traitement des déchets électroniques et des navires, la gouvernance de la durabilité des ports, les outils numériques pour les ports durables, la formation et les compétences pour le capital humain et la recherche scientifique.

Au terme de cette visite, l’Oprag participera également au lancement des Ports africains durables (Sapi), une plateforme de collaboration entre les ports africains et néerlandais.

Créé en 1974, l'Oprag assure les fonctions régaliennes de l'Etat sur l'ensemble des installations portuaires du Gabon. Placé sous la tutelle technique du ministère des Transports, il est chargé de la gestion, de l'exploitation et du développement de l'ensemble des ports et rades. A ce titre, l'Oprag a pour mission, entre autres, la gestion des domaines portuaires sur l'ensemble du territoire national, à savoir la coordination générale des activités portuaires, l'accueil et l'assistance aux navires, la construction, le développement et l'entretien des infrastructures et des équipements.



Romuald Ngueyap



