Les lignes aériennes les plus rentables au départ de l’Afrique

(Agence Ecofin) - Quelles sont les routes aériennes les plus rentables du continent ? C’est la question à laquelle répond le rapport 2019 du cabinet d’analyse OAG. Ce classement du spécialiste mondial de l’analyse du trafic aérien, rendu public le 13 août 2019, couvre la période d’avril 2018 à mars 2019. Sa lecture montre que cinq des lignes les plus rentables d'Afrique viennent des villes sud-africaines, qu’une seule mène à l’Afrique de l’Ouest, et que seule une route intra-africaine y figure.

Ainsi, la liaison Johannesburg-Dubaï est la plus rentable en Afrique. Elle a généré pendant cette période, 315,6 millions USD. Cette ligne est principalement desservie par Emirates qui y déploie deux Airbus A380 et deux Boeing 777 tous les jours de la semaine, soit près de 120 vols par mois.

Sur la deuxième marche du podium, on a le couloir Johannesburg-Londres (British Airways), qui pèse 295 millions USD. Avec 242 millions USD, la route Le Caire-Djeddah (Saudi Arabian Airlines) occupe la dernière marche du podium.

En quatrième position, on a la ligne Luanda-Lisbonne (TAAG Angola Airlines), et ses 231,6 millions USD. Avec ses 184,9 millions USD, l’axe Cape Town-Johannesburg (South African Airways) ferme le top 5. C’est la seule route intra-africaine de ce rapport.

Sixième de ce classement annuel, la liaison Le Caire-Dubaï (Emirates) a produit 183,3 millions USD. Elle est talonnée par la desserte Cape Town-Dubaï (Emirates), d’une valeur de 176,7 millions USD. Les vols entre Abidjan et Paris (Air France) ont une rentabilité de 174,9 millions USD et occupent le huitième rang. Estimé à 174,6 millions USD, l'axe Cape Town-Londres (British Airways) occupe l’avant-dernière position du top 10. La ligne Port-Louis – Dubaï ( Emirates) ferme le tableau, avec 163,9 millions USD de recettes.

Un autre constat provenant de ce rapport est que seules deux compagnies africaines sont leaders sur ces dix routes. South African Airways sur l’axe Cape Town-Johannesburg, et TAAG Angola Airlines sur le tronçon Luanda-Lisbonne.

A l’échelle mondiale, le Top 10 des liaisons les plus rentables se présente comme suit :

British Airways : London-Heathrow-New York-JFK ($1,159,126,794) Qantas Airways : Melbourne-Sydney ( $861,260,322) Emirates : London-Heathrow-Dubai ($796,201,645) Singapore Airlines : London-Heathrow-Singapore ($735,597,614) United Airlines : San Francisco-Newark ($689,371,368) American Airlines : Los Angeles-New York (JFK) ($661,739,788) Qatar Airways : London-Heathrow-Doha ($639,122,609) Cathay Pacific Airways: Hong Kong-London (Heathrow) ($604,595,063) Singapore Airlines : Singapore-Sydney ($549,711,946) Air Canada : Vancouver (YVR)-Toronto (Pearson) ($541,122,509).

Romuald Ngueyap