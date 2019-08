ZIMBABWE : la réhabilitation de la route Makuti-Chirundu a débuté grâce à une aide japonaise de 21 millions USD

(Agence Ecofin) - Le président Mnangagwa a officiellement lancé, ce weekend, les travaux de réhabilitation d’un segment de 6,5 km de route, le long de l’axe Makuti-Chirundu reliant le Zimbabwe à la frontière zambienne. C’était en présence de l'ambassadeur du Japon au Zimbabwe, Toshiyuki Iwado.

Le projet, partie intégrante du corridor Nord-Sud, est financé à hauteur de 21 millions de dollars par une subvention de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Il est prévu pour durer 18 mois.

La portée des travaux comprend la construction d'une route de 70 m de large (35 m de chaque côté) et de voies dépassements. Le chantier verra également la construction de structures routières auxiliaires telles que des barrières de sécurité, et des marquages ​​routiers. Dans le cadre de ce projet, plus de 250 ouvriers seront recrutés.

La réhabilitation de cet axe routier reconnu accidentogène s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement zimbabwéen pour mettre en place une infrastructure moderne. Il s'agira de soutenir au moins cinq grands projets routiers, chaque année, dans toutes les provinces, a déclaré le président Mnangagwa. La plupart des autoroutes du Zimbabwe ayant plus de 30 ans.

« Au vu des immenses possibilités offertes par la Zone de libre-échange continentale, la modernisation de cette route renforcera également les liens entre les Etats membres de la SADC, du COMESA de la Communauté de l'Afrique de l'Est, contribuant ainsi de manière significative au commerce et à l'intégration régionale et continentale », a-t-il ajouté.