Burkina Faso : 26.1 milliards de FCFA pour rénover la rocade Sud-Est du boulevard des Tansoba à Ouagadougou

(Agence Ecofin) - Le Conseil des ministres, réuni à Ouagadougou le mercredi 19 juin 2019 en séance ordinaire, a marqué son accord pour l’attribution du marché des travaux d’amélioration de la rocade Sud-Est du boulevard des Tansoba à Ouagadougou, à l’entreprise japonaise DAI NIPPON CONSTRUCTION.

C’est au total une enveloppe de cinq milliards deux cent vingt millions (5 220 000 000) de Yen soit environ vingt-six milliards cent millions (26 100 000 000) de F CFA, qui sera mobilisée pour ces travaux dont le délai d’exécution est de 35 mois, y compris la saison des pluies.

Le financement est garanti par un don de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), dont l’accord avait été signé le 18 août 2017. Le suivi du projet est assuré par le bureau d’études INGEROSEC.

Les travaux permettront d'effectuer des réparations générales sur la section sud-est d'une route de contournement (sept kilomètres du boulevard des Tansoba) à Ouagadougou, la capitale ; de construire de nouvelles voies réservées aux motos et de réaliser d'autres améliorations pour renforcer les transports urbains et le réseau logistique, contribuer à un commerce intra-régional plus efficace et promouvoir l'intégration économique régionale.

A terme, le projet devrait gonfler le volume journalier de transport (à l'exclusion des deux roues et en moyenne sur l'année) de 14 à 37 000 véhicules et porter le volume de fret quotidien de 4500 à 6900 tonnes. Le nombre moyen de voyageurs quotidiens devrait également plus que doubler pour atteindre environ 92 000 personnes.

Romuald Ngueyap