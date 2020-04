La Tunisie ouvre une ligne maritime commerciale vers la Libye voisine dans le cadre de la diversification de ses marchés

(Agence Ecofin) - Samedi 25 avril, un navire transportant environ 300 conteneurs a quitté le port de Sfax en direction du port de Tripoli en Libye pour un voyage de 24 heures, a annoncé le ministère du Transport et de la Logistique.

L’ouverture de ce nouveau corridor maritime, fruit de la coopération entre les secteurs public et privé, vise « à soutenir les efforts des exportateurs tunisiens et étrangers à travers l’identification de nouveaux marchés pour la promotion des exportations », indique un communiqué du ministère tunisien du Transport et de la Logistique.

« Les matières exportées vers la Libye sont des légumes et des fruits, en plus d'autres denrées alimentaires », a déclaré le ministre tunisien du Commerce Mohamed Msilini (photo).

Au début du mois d’avril, un accord avait été conclu avec une compagnie maritime pour assurer des traversées entre les deux ports. « Il y aura des liaisons commerciales tous les 10 jours, vers le port commercial de Tripoli. Elles seront, dans un premier temps, limitées aux exportations », a indiqué le directeur du port de Sfax-Sidi Youssef, Anis Kamoun.

Pour la partie tunisienne, il est désormais question d’intensifier le volume des échanges commerciaux avec la Libye via le port de Sfax. La précédente liaison maritime, ouverte en 2013, entre les deux pays, avait été suspendue en raison des conditions sécuritaires peu favorables.

Romuald Ngueyap

