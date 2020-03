En raison du covid-19, l'Afrique du Sud érige une clôture de 40 km à la frontière de Beitbridge avec le Zimbabwe

(Agence Ecofin) - L’Afrique du Sud veut mieux contrôler les flux de personnes à sa frontière terrestre avec le Zimbabwe, alors que la propagation du coronavirus (covid-19) devient plus qu’inquiétante dans le pays. Le ministère sud-africain des Travaux publics et des Infrastructures a annoncé qu’une clôture de 40 km et 1,8 m de haut, va être érigée à la frontière de Beitbridge.

A en croire la ministre des Travaux publics, Patricia de Lille (photo), cette décision n'est pas de nature xénophobe, mais vise plutôt à surveiller les flux de personnes entrants et sortants du pays, car ceux qui y entrent clandestinement échappent aux contrôles sanitaires, pourtant nécessaires. « Le ministère communique régulièrement sur ces mesures avec les pays voisins et les organisations telles que l'Union africaine », a-t-elle déclaré.

Un adjudicataire a déjà été désigné pour l’exécution de ce projet évalué à 2,1 millions de dollars. « En raison de cette situation d'urgence, mon ministère a demandé à l'entrepreneur d'augmenter considérablement le nombre d'équipes déployées », a déclaré le ministre, ajoutant que tout était mis en œuvre pour la livraison du chantier dans un délai d’un mois.

Notons qu’ à ce jour, l’Afrique du Sud est le pays du continent qui enregistre le plus grand nombre d’infections au covid-19 avec 927 cas testés positifs dont 2 décès. Le Zimbabwe, pour sa part, totalise 5 cas dont 1 décès. On estime respectivement à 2 500 et 500 le nombre de personnes et de camions qui traverse la frontière de Beitbridge au quotidien.

Romuald Ngueyap