Air Côte d'Ivoire va introduire des services téléphoniques et Internet en vol sur sa nouvelle flotte A320neo

(Agence Ecofin) - Air Côte d'Ivoire renforce l’expérience en vol de ses passagers. Dans un communiqué, rendu public mardi 25 février 2020, SITAONAIR annonce la signature d’un nouveau partenariat avec la compagnie nationale ivoirienne, pour la fourniture de services Internet et d’appel téléphonique à bord de sa nouvelle flotte d’Airbus A320neo.

À partir de septembre 2020, ces nouveaux avions seront équipés de services téléphoniques et Internet par Wi-Fi dans les airs, grâce aux solutions Mobile ONAIR et Internet ONAIR Wi-Fi de SITAONAIR sur le réseau d'aviation GX Aviation d'Inmarsat.

Le portail Internet ONAIR de SITAONAIR offrira également à Air Côte d'Ivoire une multitude de services supplémentaires, ainsi qu'un contenu personnalisé pour ses passagers, susceptibles de générer de nouveaux revenus accessoires. La compagnie aérienne et ses passagers peuvent profiter d'une connexion mobile transparente dans les airs, comme au sol, et d'une bande passante de connectivité accrue et fiable.

« Il existe une pression croissante pour fournir des services sur mesure qui couvrent l'étendue des besoins de nos passagers et la consommation de données. Alors qu'Air Côte d'Ivoire continue de se concentrer sur des services de connectivité en vol améliorés de nouvelle génération, pour une véritable satisfaction des passagers, SITAONAIR est le partenaire de confiance évident pour soutenir nos ambitions », soutient René Decurey, le directeur général d'Air Côte d'Ivoire.

Air Côte d'Ivoire a commandé deux A319neos et un seul A320neo. Les premières livraisons sont attendues à partir du deuxième trimestre 2020. Actuellement, la flotte du transporteur comprend dix avions, dont quatre A319ceos, deux A320ceos, et quatre Dash8-400.

Romuald Ngueyap

