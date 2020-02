Burkina Faso : le gouvernement met de l’ordre dans la gestion du fret en provenance et à destination du pays

(Agence Ecofin) - Réuni en Conseil des ministres, le mercredi 26 février, le gouvernement du Burkina Faso a adopté un décret portant sur la gestion du fret en provenance et à destination du pays.

Selon le gouvernement, « l’adoption de ce décret va permettre la mise en place d’un mécanisme règlementaire efficient de la gestion du fret généré par le commerce extérieur ».

Ce mécanisme apporte des innovations majeures, parmi lesquelles l’institution de façon précise du bon de chargement qui est un « document désormais obligatoire » donnant droit à l’enlèvement du fret et permettant d’assurer le respect des quotas de répartition tels qu’inclus dans les accords bilatéraux et multilatéraux signés entre le Burkina Faso et les autres pays.

Le nouveau décret institue par ailleurs la délivrance sans frais par le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) de bons de chargement et l’obligation de la déclaration de fret au CBC.

Dans la mise en œuvre effective de ce décret, la gestion commerciale du fret sera désormais du ressort du CBC en ce qui concerne l’enregistrement des camions, l’affrètement des camions, le suivi des chargements et l’assistance aux acteurs du transport du fret en l’absence de tout contrat de fret.

Romuald Ngueyap

