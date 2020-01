Maroc : la construction de la voie express de 1 055 km entre Tiznit et Dakhla dans le Sahara occidental avance à bon train

(Agence Ecofin) - Projet titanesque cher au roi Mohammed VI, la construction de la voie express Tiznit-Laâyoune-Dakhla, dans le sud du Maroc, avance sereinement, a rassuré le ministre des Transports, Abdelkader Amara (photo).

A l’en croire, l’évolution normale des travaux augure une livraison du chantier à la date d’échéance, d’ici un an.

Tous les travaux d’ingénierie sont en cours conformément au délai qui court jusqu’à fin 2021 pour l’ensemble des 15 volets de ce projet stratégique, a expliqué le ministre.

Rappelons que la construction de la voie express Tiznit-Laâyoune-Dakhla, a été lancée par le roi Mohammed VI, le 6 novembre 2015 à l’occasion du 40e anniversaire de la Marche verte. Une fois terminée, cette voie s'étendra sur 1 055 kilomètres. Le coût total du projet est estimé à 10 milliards de dirhams (1 milliard de dollars).

En plus de réduire le temps et les coûts de transport à travers le Sahara occidental, cet axe facilitera le transport des marchandises entre les villes du sud du Maroc et les principaux centres de production et de distribution du centre et du nord du pays.

Romuald Ngueyap



