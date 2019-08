L'Egypte et la Banque mondiale envisagent une ligne ferroviaire entre Alexandrie et le port sec du 6 octobre

(Agence Ecofin) - Le ministre égyptien des Transports, Kamel El-Wazir, a tenu une séance de travail le dimanche 25 août, avec une délégation de la Banque mondiale. Il était question pour les deux parties de discuter des modalités de mise en place d'une ligne ferroviaire entre le port d'Alexandrie et le port sec du 6 octobre.

Egyptian National Railway (ENR) a été chargé de mener l'étude de faisabilité du projet tandis que la Banque mondiale mènera l'étude opérationnelle, indique le communiqué publié dimanche. Une précédente réunion s’est tenue entre les deux parties en mai dernier.

Vaste projet de 100 millions de dollars, le port sec du 6 octobre, qui sera construit sur une superficie de 100 feddans, est un élément important du développement de la stratégie nationale des transports et de la logistique.

Trois consortiums internationaux se font actuellement concurrence pour remporter la mise en œuvre du tout premier port intérieur d’Egypte. Le consortium retenu conclura un partenariat public-privé (PPP) avec la General Authority for Land and Dry Port (GALDP) pour la construction et l’exploitation de l’infrastructure. La durée des travaux est prévue pour deux ans.

Selon les termes de l'accord, la pleine propriété sera transférée à l'Etat après 30 ans de concession. A sa mise en service, le port sec ouvrira avec une capacité initiale de 360 ​​EVP par jour et sera étendu à sa capacité nominale de 720 EVP, à mesure que l'infrastructure ferroviaire existante desservant le projet sera modernisée.

Romuald Ngueyap