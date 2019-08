Ethiopian Cargo ajoute la Thaïlande et le Vietnam à son réseau

(Agence Ecofin) - Ethiopian Cargo & Logistics Services, le plus grand opérateur de fret en Afrique, assure depuis le 16 août 2019 une nouvelle liaison hebdomadaire à destination de Bangkok, en Thaïlande, et de Hanoï au Vietnam.

La liaison vers les deux villes asiatiques est assurée chaque vendredi, en Boeing 777-200 Freighter.

« Notre nouveau service de fret viendra compléter la capacité de fret journalier des aéronefs de passagers et créer une meilleure connectivité pour le transport de fret non seulement entre l'Ethiopie la Thaïlande et le Vietnam, mais aussi vers plus de 60 destinations en Afrique », a commenté Tewolde GebreMariam, PDG du groupe Ethiopian Airlines.

« Le lancement de ces vols fait d’Ethiopian le premier transporteur africain à exploiter des vols cargo à partir de Bangkok. Il offrira également aux exportateurs thaïlandais et vietnamiens de meilleures opportunités de bénéficier d’un guichet unique pour les quelque 60 destinations africaines desservies par l’Ethiopian. Le vol cargo reliera également Bangkok et Hanoï à l'Europe, à l'Asie, au Moyen-Orient et aux Amériques ».

D’ici 2025, Ethiopian Cargo & Logistics Services envisage de devenir un centre de profit à part entière du groupe avec 19 avions dédiés, un tonnage annuel de 820 000, 57 destinations internationales pour un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards USD.

Romuald Ngueyap