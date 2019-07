Le port autonome de Cotonou vise 800 000 conteneurs d’ici 2025

(Agence Ecofin) - Dès le mois d’aout, le Port Autonome de Cotonou (PAC) va entamer huit semaines de travaux, visant à agrandir sa capacité d’accueil.

Selon le directeur général Joris Thys, interviewé par le magazine français Jeune Afrique, la plateforme envisage d’accueillir dans ses eaux, des bâtiments de 300 mètres d’ici à la fin de 2019.

Les travaux vont se poursuivre l’année prochaine avec les opérations de dragage et d’extension. C’est dans ce cadre que le gestionnaire portuaire, le belge Port of Antwerp International (PAI) mobilise actuellement près 591 milliards de FCFA auprès des banques et bailleurs de fonds pour la réalisation de son plan de développement.

A en croire Joris Thys, le PAC pourra atteindre d’ici à trois ans les 15 à 16 mètres de tirant d’eau partout dans la darse (de 11,5 à 13,5 mètres actuellement) et une surface de près de 270 hectares (soit 25 ha de plus). Une configuration qui permettra l’accostage des bateaux plus longs, de 340 m (contre 275 m aujourd’hui).

Joris Thys estime que ces efforts de modernisation du PAC permettront de passer de 526 000 à 800 000 conteneurs équivalents vingt pieds (EVP) d’ici à 2025.

Rappelons que les activités du port participent à 90% des échanges commerciaux et jusqu'à 60% du PIB du Benin. Le PAC contribue également de manière importante à la mobilisation des recettes douanières (entre 80% et 85%) et aux recettes fiscales (entre 45% et 50%).

Romuald Ngueyap