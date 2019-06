Circulation : la vidéo-verbalisation sera opérationnelle à Abidjan d’ici la fin 2019

(Agence Ecofin) - C’est l’annonce faite, le vendredi 21 juin, par le directeur général des transports terrestres et de la circulation, Kouakou Germain, au cours de son exposé sur le thème : « Opérationnalisation de la vidéo-verbalisation » face aux opérateurs économiques membres de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire (Eurocham). A l’en croire, le projet de vidéo-verbalisation passera de la phase pilote à la phase opérationnelle dès fin 2019 – début 2020.



Dans le cadre de la mise en œuvre pratique du Système intelligent de gestion de la circulation routière (projet Sti), Abidjan sera dotée de 173 radars accompagnés de quatre dispositifs mobiles (des véhicules équipés de radars) qui assureront un maillage complet de la ville.



« Ce sont des équipements de dernière génération, dotés de caméras à radars, à comptage et à infrarouge. En plus des équipements radars, il y aura des signalisations qui informent de l'entrée dans une zone couverte par des radars », a souligné Ibrahima Koné, directeur général de Quipux Afrique, société à participation publique (35% du capital détenu par l'Etat ivoirien) en charge de la mise en place du Système intégré de gestion (Sig).



De manière concrète, la plateforme de gestion acheminera un SMS au propriétaire du véhicule en infraction. Ce dernier reçoit également un lien qui lui permet de voir l'image qui l'incrimine suivi d'un autre lien qui lui donne la possibilité de payer sa contravention via mobile money. Toutefois, si le contrevenant refuse de s'exécuter, il existe des possibilités de l'appréhender physiquement.



Les infractions prises en compte dans la base de données de la vidéo-surveillance vont de la circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale au non-respect des signaux en passant par les excès de visites et les dépassements non règlementaires.



Romuald Ngueyap