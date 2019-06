Le Burkina Faso organise le salon des Transports et de la Logistique du 2 au 4 juillet

(Agence Ecofin) - Le centre international de conférences de Ouaga 2000 abritera du 2 au 4 juillet, le salon professionnel dédié aux métiers des transports et de la logistique au Burkina Faso, dénommé « BURKINA TRANSLOG 2019 » et placé sous l’égide du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.



Pendant trois jours, une centaine de professionnels du secteur venus du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Benin, du Mali, de la Turquie, de la France et de la Chine… rencontreront des délégations officielles représentant les transporteurs, les commerçants, les importateurs, les exportateurs…



Placé sous le Parrainage du Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, Vincent DABILGOU, Burkina TransLog distinguera les initiatives, les déploiements réussis et les innovations autour des métiers des transports et de la logistique à travers des Awards.



Pour cette édition 2019 , des thèmes d’actualité au Burkina feront l’objet de conférences : Mobilité rurale et moyens intermédiaires de transport, Programme de développement des transports au Burkina Faso, Financement des infrastructures et équipement des transports, Ports et pays enclavés : défis et perspectives. Des sujets qui seront présentés par plusieurs spécialistes et professionnels de la sous-région.



Selon le comité d’organisation, plusieurs grosses structures et organisations professionnelles ont déjà confirmé leur participation à Burkina TransLog. Il s’agit entre autres du Port Autonome d’Abidjan (sponsor), les Ports du Ghana, l’OTRAF (Organisation des Transporteurs Routiers du Burkina), ACARP-B (Association des Consignataires, Armateurs, Représentants Portuaires du Burkina), la CGPME (la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina) le CCVA et plusieurs structures décentralisées du Ministères des Transports.



Romuald Ngueyap