Bénin : le Port autonome de Cotonou a traité plus d'un million de tonnes de marchandises en mai 2019

(Agence Ecofin) - Au cours du mois de mai 2019, le Port autonome de Cotonou (PAC) a enregistré un volume de 1 077 824 tonnes de marchandises, indique les relevées statistiques du PAC, lu par Xinhua. Les marchandises sont composées du riz en vrac, qui représente l'essentiel des produits dits «divers», en plus des engrais, du coton en grain, de poissons congelés en vrac, du fer, et de lubrifiants.



Du 1er au 31 mai, le principal port du Benin a enregistré 98 escales commerciales, portant le nombre d'escales pour la période allant de janvier à mai 2019 à 467, soit une croissance de 7% en glissement annuel.



Cette performance à la hausse est uniquement imputable aux navires conventionnels, explique les relevées statistiques. « La hausse des escales des vraquiers est remarquable : 60 escales sur la période cumulée janvier-mai 2018 contre 113 escales pendant la même période en 2019 ».



De façon générale, le Port autonome de Cotonou a clôturé les cinq premiers mois de l'année 2019 avec des marchandises de 4 655 854 tonnes.



A noter que les fluctuations des activités du port de Cotonou ont un impact important sur l'économie béninoise. Selon les données du ministère de l'Economie, les activités du port participent à 90% des échanges commerciaux et jusqu'à 60% du PIB. Il contribue également de manière importante à la mobilisation des recettes douanières (entre 80% et 85%) et aux recettes fiscales (entre 45% et 50%).



Romuald Ngueyap