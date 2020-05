Les filiales du Groupe Bolloré au Congo contribuent au plan national de riposte contre le Covid-19

(BOLLORE) - Dans le cadre l’action solidaire initiée par Monsieur le Président de la République du Congo pour faire face à la pandémie à Covid-19, Bolloré Transport & Logistics Congo, Congo Terminal, Terminaux des Bassins du Congo (TBC), Blue Congo, Canal+, Havas Média, Group Vivendi Africa Congo (GVA), Socatraf, et Canal Olympia ont procédé le 13 Mai 2020 à Brazzaville, à la remise d’un don au comité national de lutte contre la pandémie à Covid-19.

Les filiales de Bolloré Transport & Logistics et Vivendi au Congo ont ainsi offert des kits de protection et d’hygiène constitués de 5 tonnes de masques chirurgicaux, paires de gants, masques FFP2, alcool, eau de javel, gel hydroalcoolique. Des kits de Canal+ intégrant un abonnement annuel pour les principaux hôpitaux du pays, ont été remis à Madame Jacqueline Lydia MIKOLO, Ministre de la santé et référent du Comité national de la riposte à la pandémie à Coronavirus Covid-19.

Le Groupe Bolloré va en outre offrir des denrées alimentaires de première nécessité et des produits d’hygiène au profit des populations vulnérables de Pointe Noire. Près de 100 tonnes de denrées alimentaires (Riz, pâtes alimentaires, tomate, lait, sucre, farine, sardines, eau minérale, savon...) seront ainsi distribuées pour l’accompagnement des orphelinats, des centres d’hébergement de personnes du troisième âge et d’autres centres d’accueil de personnes vulnérables.

Congo Terminal, concessionnaire du Terminal à conteneurs du Port de Pointe Noire accorde aussi une priorité à la logistique des produits médicaux et de première nécessité, indispensables au bien-être des populations face à cette crise sanitaire. Il a à ce titre suspendu les frais de transfert des conteneurs vers le dépôt douane et rallonger la franchise de magasinage de 10 à 20 jours.

Cette contribution est destinée à renforcer l’efficacité opérationnelle du personnel soignant face à cette crise sanitaire. « Elle est la traduction d’un engagement constant du Groupe Bolloré au Congo qui participe à travers de nombreuses actions solidaires à l’amélioration des conditions de vie de personnes vulnérables. Parce que nous sommes un acteur économique impliqué dans le développement du Congo, nous sommes aux côtés des autorités pour faire face à cette crise sanitaire d’envergure » a déclaré

M.Dzema AYESSA, Directeur de Bolloré Transport & Logistics à Brazzaville.

Les filiales du Groupe Bolloré ont par ailleurs mis en œuvre d’importantes mesures pour assurer la protection de leur personnel et clients tout en garantissant la continuité des activités essentielles pour le pays.

À propos du Groupe Bolloré au Congo

Présent au Congo dans le transport et la logistique, la communication et le divertissement, le Groupe Bolloré participe à la transition énergétique grâce à ses solutions d’alimentation à base de l’énergie solaire. Avec plus de 2 000 collaborateurs congolais à travers ses agences de Pointe Noire et de Brazzaville, le Groupe participe activement au développement du Congo et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs. Le Groupe Bolloré mène également au Congo des actions pour les populations en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement. www.bollore-transport-logistics.com