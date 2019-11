Cameroun : l’UE accorde un financement de 2,7 milliards FCFA pour le plan de mobilité urbaine de Yaoundé et Douala

(Agence Ecofin) - L’ambassadeur Hans-Peter Schadek, chef de délégation de l’Union européenne au Cameroun et le chef de la représentation régionale-Afrique centrale de la Banque européenne d’investissement (BEI), Nikolaos Milianitis, ont achevé, vendredi dernier, une visite de travail de trois jours à Douala.

Au cours de son séjour dans cette partie du pays, indique la délégation de l’UE, l’ambassadeur Schadek a procédé à la signature d’un contrat de subvention lié à l’accompagnement des communautés urbaines de Yaoundé et de Douala, qui sont en partenariat avec la ville de Bordeaux en France, pour la mise en œuvre des Plans de mobilité soutenable.

C’est un projet soutenu par l’Union européenne avec une enveloppe de 2,7 milliards FCFA et dont la finalité est d’améliorer la gouvernance locale, notamment en matière de mobilité urbaine.

L’UE appuie ces plans par la création dans les deux villes de Yaoundé et Douala d’une autorité organisatrice de transport, d’un observatoire de la mobilité urbaine et d’une agence d’urbanisme. Les plans de mobilité urbaine soutenable dans les deux plus grandes métropoles du Cameroun proposent un système de transport urbain de masse en forme d’une croix avec un axe Nord-Sud et un axe Est-Ouest qui vont être les principaux axes de transport en commun. Il y a aussi des axes de rabattement et des pénétrantes avec une série de voiries.

SA