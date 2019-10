Côte d’Ivoire : KeyOpsTech ouvre une nouvelle ligne vers Korhogo et couvre désormais la totalité du territoire ivoirien

(KEYOPSTECH) - KeyOpsTech annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne et permet désormais la livraison de colis vers la 4ème ville de Côte d’Ivoire, Korhogo. Présent en Côte d'Ivoire depuis 2018, KeyOpsTech est une solution informatique qui permet la distribution de colis et de plis entre les villes du continent africain. Grâce à un suivi digitalisé et sécurisé tout expéditeur peut identifier en temps réel la localisation de son paquet et la personne qui en est responsable.

En s’associant aux compagnies de cars ivoiriennes, KeyOpsTech s’appuie sur une architecture de transport existante. Son réseau important de partenaires lui permet aujourd’hui de disposer d’un maillage territorial complet. KeyOpsTech donne la possibilité à tout expéditeur de faire parvenir un colis ou un plis dans des villes situées sur l’ensemble du territoire ivoirien, du nord au sud, de l’est à l’ouest. KeyOpsTech donne aujourd’hui accès à des régions mal desservies grâce à la gestion des interconnexions entres les compagnies de transport.

Cynthia Aïssy, Directrice Générale de KeyOpsTech déclare : « Nous sommes fiers de rendre Korhogo accessible, pour toutes nos livraisons. 4ème ville de Côte d’Ivoire en terme de population et d’économie, cette ville marchande est très attractive et génère énormément de flux. Notre couverture de la Côte d’Ivoire est désormais complète et nous cherchons à aller plus loin et à permettre aux colis de sortir de Côte d’Ivoire.»

KeyOpsTech est la première entreprise qui digitalise le transport de colis et de plis en garantissant une traçabilité totale et une livraison sécurisée. KeyOpsTech ambitionne d’élargir son réseau pour permettre la liaison par voies terrestres des métropoles d’Afrique subsaharienne.

À propos de KeyOpsTech

Créée en 2017, KeyOpsTech est la première entreprise qui digitalise le suivi de livraison de colis et de plis en Afrique. Implantée en Côte d’Ivoire et au Sénégal depuis 2018, ainsi qu’au Mali et au Burkina Faso depuis 2019, KeyOpsTech a déjà permis la livraison de plus de 200 000 colis, grâce à sa solution informatique innovante et brevetée.

KeyOpsTech permet l’envoi, le transport et la traçabilité de colis et plis au départ et à destination de villes mal desservies par les acteurs traditionnels de la livraison.

La combinaison de trois éléments clés que sont : son maillage territorial basé sur les interconnexions des réseaux de bus existants, son étroite collaboration avec les compagnies de bus locales et son application mobile qui permet de suivre le colis, donne à KeyOpsTech un avantage concurrentiel considérable.

KeyOpsTech arrive ainsi à atteindre les populations dites « hors réseau » et à garantir une livraison sécurisée.

www.keyops.tech/fr/