La Tanzania Ports Authority va injecter 10 milliards de shillings pour moderniser les ports autour du Lac Victoria

(Agence Ecofin) - La Tanzania Ports Authority (TPA) prévoit d’investir 10 milliards de shillings (env. 4,3 millions $) pour moderniser et améliorer les infrastructures des ports qui partagent les flancs du Lac Victoria.

Sont concernés par cet investissement, les ports de Nyamirembe dans la région de Geita; Magagani et Nyamkwikwi dans la région de Kagera; Lushamba et Ntama dans la région de Mwanza, ainsi que Mwigobelo dans la région de Mara.

Selon Morris Mchindiuzi, directeur des ports de TPA sur le lac Victoria « l'amélioration de ces infrastructures portuaires vise à renforcer leurs capacités de traitement et de transport de fret et de passagers en réponse à la demande croissante ». A l’en croire, la mise à niveau de ces infrastructures augmentera les recettes de l'Autorité des Ports. « Au cours de l'exercice 2017/18, nous avons perçu 590 milliards de recettes. Ce chiffre a presque doublé pour atteindre 1,4 milliard en 2018/19 - et nous prévoyons collecter 1,8 milliard de shillings au cours de l'exercice 2019/20 » indique-t-il.

L’évolution croissante du trafic passager et fret justifie cette tendance haussière des recettes. Ces six principaux ports ont traité un total de 280 000 passagers et 84 tonnes de fret au cours de l'exercice 2017/18. Les chiffres ont considérablement augmenté l'année suivante (exercice 2018/19), lorsque les ports ont traité un nombre record de 157 000 tonnes de fret et de 600 000 passagers.

À cet égard, il est prévu un traitement de quelque 167 000 tonnes de fret et 700 000 passagers au cours de l'exercice 2019/20.



