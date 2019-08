Air Sénégal et Uganda Airlines deviennent les 42e et 43e membres de l'Association des compagnies aériennes africaines

(Agence Ecofin) - Air Sénégal et Uganda Airlines sont désormais des membres à part entière de l’association des compagnies africaines (African Airlines Association, AFRAA). Leur adhésion a été officiellement actée en marge de la 179e réunion du comité exécutif. «L'AFRAA souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, qui portent désormais à quarante-trois le nombre de compagnies aériennes membres de l’association. Ce qui représente plus de 85% du trafic aérien en Afrique », a écrit l’African Airlines Association sur son compte Twitter.

Pour s’imposer sur le continent et au-delà, les nouveaux venus du ciel africain doivent bénéficier de l’accompagnement des différentes institutions qui encadrent le secteur. C’est justement dans cette logique que s’inscrit leur adhésion à l’African Airlines Association. « Les missions de l'association sont de promouvoir et protéger les compagnies aériennes africaines, et défendre l'industrie aéronautique africaine », explique L'AFRAA. Autant de missions dont devraient désormais bénéficier les deux transporteurs aériens.

Née sur les cendres de Sénégal Airlines, qui a fait faillite en avril 2016, Air Sénégal a timidement débuté ses opérations commerciales le 30 avril 2018 avec deux ATR72-600. En l’espace d’un an, la compagnie a acquis trois Airbus A319 et le premier de deux Airbus A330neo, le second appareil étant attendu le mois prochain. Le transporteur dessert actuellement Ziguinchor, Banjul, Bamako, Bissau, Conakry, Cotonou, Abidjan, Sal, Niamey, Ouagadougou et Paris. Il prévoit d’ouvrir d’ici peu, Lagos au Nigeria et Douala au Cameroun, ainsi qu’une ligne transatlantique vers les Etats-Unis.

Uganda Airlines quant à elle débutera ses opérations commerciales le 27 août 2019 avec deux CRJ900. Ses premières routes l’amèneront vers Mombasa et Nairobi au Kenya, Dar Salaam et Kilimandjaro en Tanzanie, Juba au Soudan du Sud, Bujumbura au Burundi, et Mogadiscio en Somalie. 18 ans après la faillite de la compagnie nationale, Uganda Airlines ambitionne aussi de se déployer sur les vols long-courriers d’ici l’année prochaine. Elle commandé deux Airbus A330-800neos pour desservir ce segment international.

Romuald Ngueyap