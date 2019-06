Rwandair se pose désormais à Tel Aviv en Israël

(Agence Ecofin) - Rwandair a inauguré ce mardi 25 juin, sa nouvelle ligne à destination de Tel Aviv, symbole du renforcement des relations diplomatiques entre le Rwanda et Israël.

La compagnie nationale rwandaise proposera désormais trois vols par semaine les mardis, jeudis et samedis entre Kigali et l’aéroport international Ben Gourion. La ligne sera opérée en Boeing 737-800.

« L'ajout de Tel Aviv à notre réseau fait partie de notre plan à long terme visant à relier le Rwanda au reste du monde. Tel Aviv est l’un des principaux centres technologiques au monde, et nous attendons avec impatience les voyageurs d’affaires ainsi que les pèlerins se rendant en Terre sainte, vers et depuis notre réseau sur cette nouvelle route. Ce sera également une excellente occasion de faciliter les voyages et de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays », déclarait Yvonne Manzi Makolo, PDG de RwandAir, dans un communiqué rendu public le 28 mai dernier.

Tel Aviv devient la 29e destination de RwandAir, et sa seconde destination au Moyen-Orient après Dubaï. Son lancement survient une semaine seulement après l’inauguration de Guangzhou en Chine.

Romuald Ngueyap