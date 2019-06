La Sierra Leone va bientôt se doter d’un pont de 8km pour relier sa capitale, Freetown, au seul aéroport international

(Agence Ecofin) - Le président de la République, Julius Maada Bio, a procédé le mercredi 19 juin 2019, à l'ouverture de la procédure d'appel d'offre international . « Je superviserai de près tout le processus et veillerai à ce que chaque offre soit conforme et qu'elle serve au mieux les intérêts à long terme de la Sierra Leone » a-t-il déclaré. « Nous pensons également que le processus d’appel d’offres doit être concurrentiel, transparent, exempt de corruption et offrir le meilleur rapport qualité-prix ».

Pour Julius Maada Bio, « les investissements dans les infrastructures ne devraient pas alourdir le pays avec une dette énorme. Ils devraient être financés de manière à ce que le public et les générations futures ne soient pas responsables de cette dette. Nous n'allons donc pas construire un pont ou un aéroport pour lequel les Sierra-Léonais vont rembourser un prêt à taux d'intérêt élevé pendant 10, 20 ou 30 ans. Cela n'a tout simplement aucun sens économique ».

Selon les responsables du ministère des transports, ce pont sur l’estuaire de Lungi pourrait coûter entre 1,3 et 2 milliards de dollars et sera probablement financé par un système de partenariat public-privé.

La construction devrait durer entre quatre et cinq ans et le pont devrait générer pour le gouvernement un retour sur investissement d’environ 11 milliards de dollars, pour une durée de vie de 120 ans.

Romuald Ngueyap