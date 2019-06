Gabon : le gouvernement s’insurge contre l’augmentation unilatérale des tarifs de transports urbains

(Agence Ecofin) - Dans un communiqué publié le 24 juin 2019, le ministère gabonais des transports et du tourisme, est monté au créneau pour dénoncer l’augmentation unilatérale des tarifs de transports urbains, initiée par « une pseudo Coalition Nationale des Syndicats du Secteur des Transports Terrestres ».

Le Ministère a rappelé que la fixation des prix dans ce secteur est régie par les dispositions légales et règlementaires contrôlées par les seuls pouvoirs publics.

Dans une approche de conciliation, Le Ministère des Transports et du Tourisme a invité les « partenaires sociaux à la retenue » et a rassuré « les usagers que le tarif applicable reste inchangé ».

Enfin, le Ministère des Transports et du Tourisme à appelé les uns et les autres a plus de grandes vigilances.

Romuald Ngueyap