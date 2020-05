Égypte : le canal de Suez accueillera pour la première fois le plus grand porte-conteneurs du monde

(Agence Ecofin) - Le canal de Suez recevra le « HMM Algeciras » de Corée du Sud, le plus grand porte-conteneurs du monde, a annoncé le ministère égyptien des Transports dans un récent communiqué. C’est à la faveur de son premier voyage à travers la voie commerciale Asie-Europe du Nord.

A en croire le ministre des Transports, Kamel El-Wazir, le passage du porte-conteneurs dans les eaux égyptiennes est le résultat des négociations fructueuses menées entre son équipe, la compagnie maritime égyptienne Kadmar Shipping et l’entreprise sud-coréenne HMM, en marge de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale tenue à Londres fin 2019.

Le 23 avril 2020, HMM Algeciras avec sa capacité de 24 000 EVP est officiellement devenue le plus grand navire porte-conteneurs du monde. Immatriculé au Panama, il mesure environ 399 mètres de long, avec un faisceau (largeur) et une profondeur de 61 mètres et 33,2 mètres, respectivement.

Cet ultra grand porte-conteneurs (ULCV) est le premier des douze navires de classe 24 000 EVP qui devraient être livrés à HMM successivement jusqu'en septembre 2020. Huit autres seront livrés à partir du deuxième trimestre 2021. Ils sont construits par trois chantiers navals : DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering), HHI (Hyundai Heavy Industries) et SHI (Samsung Heavy Industries).

Le HMM Algeciras se déploie actuellement sur le service Extrême-Orient Europe 4 (FE4), l'une des voies commerciales Asie-Europe du Nord de THE Alliance, qui dessert Qingdao, Busan, Ningbo, Shanghai, Yantian, Rotterdam, Hambourg, Anvers, London Gateway, puis Singapour en passant par le canal de Suez. Il a quitté Yantia le 7 mai et est attendu à Rotterdam le 3 juin.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

05/05/2020 - Le canal de Suez voit son chiffre d’affaires augmenter de 2% au cours des quatre premiers mois de l'année

02/04/2020 - Trafic en hausse : le transport maritime dans le canal de Suez semble immunisé contre le coronavir