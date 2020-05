Afrique du Sud : les travaux de construction du pont de Msikaba sont relancés

(Agence Ecofin) - Les travaux de construction du pont de Msikaba dans le Cap-Oriental ont repris. Le chantier exécuté par Concor Infrastructure, en joint-venture avec Mota-Engil Construction South Africa (MECSA), avait été suspendu en raison du confinement national, en vigueur depuis mars en riposte à la Covid-19.

Construit au-dessus des gorges de Msikaba, ce pont qui coûtera 1,65 milliard de rands ($93 millions) deviendra, à sa mise en service, le pont suspendu à haubans le plus long d'Afrique du Sud, et le deuxième plus long pont à travée principale jamais construit sur le continent, avec une longueur de 580 m. Ses deux pylônes auront une hauteur de 127 m.

Ce gigantisme chantier, prévu pour durer 36 mois, fait partie du « N2 Wild Coast Road », l’un des projets structurants et stratégiques définissant la vision panoramique NATMAP 2050 de l’Afrique du Sud. Il nécessitera 43 000 m3 de béton, 2 700 t d'acier de construction, 1 090 t de câbles et 3 100 t d'armature en acier.

Avec un tablier de pont à 195 m au-dessus du fond de la vallée, la structure sera le troisième pont le plus haut d'Afrique, éclipsé uniquement par le pont de Bloukrans (Afrique du Sud, 216 m) et le pont de Mtentu, une autre infrastructure du projet N2 Wild Coast Road qui, une fois terminé, aura une hauteur de 223 m.

Romuald Ngueyap

