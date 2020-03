Covid-19 : le Kenya poursuit les travaux du corridor LAPSSET mais confine désormais le personnel sur site

(Agence Ecofin) - Les travaux du corridor LAPSSET (Lamu Port, South Sudan, Ethiopia Transport Corridor) en cours au Kenya se poursuivent. Mais dans le cadre des mesures visant à limiter la propagation du covid-19, le gouvernement a ordonné le confinement de l’ensemble des travailleurs affectés sur ce chantier.

Il s’agit désormais pour les manœuvres qui y travaillent de résider sur le site. Le camp Lapilet à Kililana, qui sert de base opérationnelle pour ce chantier compte plus de 1 000 travailleurs temporaires. La plupart, provenant des différentes parties du comté, étaient habitués jusqu’ici à se présenter au travail le matin et à rentrer chez eux le soir.

La donne va maintenant changer alors que le pays a pris une batterie de mesures pour endiguer cette pandémie de covid-19 qui compte déjà 25 personnes infectées sur l’ensemble du territoire.

Lancé le 2 mars 2012, le corridor LAPSSET cherche à relier le Kenya, le Soudan du Sud et l'Éthiopie par le rail, les aéroports, les routes et les oléoducs. Ce mégaprojet, soutenu par l’Union africaine, consiste en la réalisation de sept projets d'infrastructures clés commençant par un nouveau port de 32 postes d’amarrage à Lamu (Kenya), lequel devrait devenir le plus important port maritime d’Afrique de l’Est ; la construction des autoroutes interrégionales de Lamu à Isiolo, Isiolo à Juba (Soudan du Sud), Isiolo à Addis-Abeba (Éthiopie) et Lamu à Garsen (Kenya) ; la construction d’un pipeline de pétrole brut de Lamu à Isiolo, Isiolo à Juba et d’un Oléoduc de Lamu à Isiolo, Isiolo à Addis-Abeba.

Le projet prévoit aussi la construction des lignes ferroviaires interrégionales à voie standard de Lamu à Isiolo, Isiolo à Juba, Isiolo à Addis-Abeba et Nairobi à Isiolo ; la construction d'aéroports internationaux : un à Lamu, un autre à Isiolo et le troisième dans les environs du lac Turkana ; la construction d’un barrage polyvalent le long de la rivière Tana ainsi que de trois sites touristiques.

Romuald Ngueyap

