Le port sec du Zimbabwe à Walvis Bay en Namibie affiche déjà de bons résultats, moins d’un an après son ouverture

(Agence Ecofin) - Le port sec du Zimbabwe à Walvis Bay en Namibie enregistre des résultats satisfaisants, s’est félicité le ministre zimbabwéen des Transports et du Développement des infrastructures, Joel Biggie Matiza (photo).

Inaugurée en juillet 2019, cette installation portuaire facilite désormais la circulation des marchandises et des services au départ et à destination du Zimbabwe, pays enclavé et jusqu'ici fortement dépendant des ports de Beira au Mozambique et de Durban en Afrique du Sud.

« Je suis heureux d'annoncer au pays que notre port sec de Walvis Bay est maintenant pleinement opérationnel. Les affaires progressent et c'est très encourageant », a déclaré le ministre Matiza dans une récente interview.

« Nous avons reçu le premier envoi d'environ 200 tonnes de bois et le port est géré par les services nationaux de manutention. Nous nous attendons à davantage de volumes dans un avenir proche. »

Le port sec a été construit sur une superficie de 19 000 m2 offerte en 2009 par la Namibie au Zimbabwe, pays voisin sans littoral. Selon la presse zimbabwéenne, la construction du port sec aurait coûté près de 3 millions d’euros.

À son inauguration l’an dernier, le président Mnangagwa indiquait que cette installation « va desservir le Zimbabwe, le Botswana, le Malawi, la Zambie et peut-être la RDC. Cette installation nous offre une voie de navigation alternative directe du côté de l'Atlantique pour les exportations et les importations en provenance des Amériques, d'Extrême-Orient, d'Europe et d'Afrique de l'Ouest. Elle élargira encore les perspectives de nos entreprises d'accroître leurs échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), en favorisant le commerce interafricain. »

