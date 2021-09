Bénin : un nouveau système d’information portuaire pour renforcer la digitalisation des services au port de Cotonou

(Agence Ecofin) - En compétition avec ses challengers de la sous-région ouest-africaine, le port de Cotonou, en attendant la construction de nouvelles infrastructures prévues pour augmenter ses capacités, veut déjà miser sur l’amélioration de ses prestations.

Le processus de digitalisation des services au port de Cotonou vient d'être renforcé par une décision du gouvernement portant sur la mise en place d’un nouveau système d’information portuaire. Cette mesure, qui s’inscrit dans une dynamique d’amélioration des services sur la plateforme par la dématérialisation des procédures, a été prise en Conseil des ministres le mercredi 22 septembre.

Le rapport publié à l’issue du Conseil indique qu’il s’agit « d'une plateforme technologique de traitement des demandes et de fourniture des différents services portuaires, de manière intelligente, centralisée, fiable et dématérialisée. Elle sera utilisée par les acteurs portuaires que sont les agents maritimes, la douane, les prestataires logistiques, les transitaires, les agences gouvernementales, les transporteurs, les opérateurs de terminaux et d’entrepôts ».

Ce dispositif technologique destiné à remplacer les systèmes actuels « de facturation, de gestion du tracking, de placement des navires, de même que de gestion des entrées et sorties des camions » est avantageux à bien des égards pour les usagers de la plateforme portuaire. Car selon le gouvernement, il devrait contribuer entre autres à rendre plus transparentes les opérations d’importation, les coûts et taxes facturés pour les diverses prestations, et facilitera également le contrôle douanier

