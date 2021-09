South African Airways relance officiellement ses opérations, mais sans ses nouveaux actionnaires

(Agence Ecofin) - Déficitaire depuis 2011, malgré les multiples renflouements financiers, South African Airways a été mis en restructuration le 5 décembre 2019, suspendant dans la foulée ses activités. Sa restructuration s’est achevée le 30 avril dernier. Depuis lors, il fallait régler les détails administratifs et règlementaires nécessaires à son redécollage.

Comme prévu, South African Airways (SAA) a repris ses opérations commerciales. Le jeudi 23 septembre, le vol SAA 317, transportant 123 personnes, s’est posé à l’aéroport international du Cap aux environs de 10 heures, en provenance de sa base opérationnelle de Johannesburg. A son arrivée, l’Airbus A320-200 (ZS-SZJ) de 238 places (24 en classe affaires et 114 en classe économique) a été accueilli par les traditionnels jets d’eau.

Désormais, SAA reliera les deux grandes métropoles d’Afrique du Sud avec trois rotations quotidiennes. Hors des frontières, le pavillon national reprend également ses vols vers Accra (Ghana), Kinshasa (République démocratique du Congo), Harare (Zimbabwe), Lusaka (Zambie) et Maputo (Mozambique). Sa flotte a quant à elle été réduite à six d’appareils.

« Nous relançons cette entreprise avec une nouvelle vision de fierté dans la marque, qui a été inculquée à chaque employé. Notre premier objectif est de desservir nos routes de démarrage de manière efficace et rentable, puis de chercher à étendre notre réseau et à développer notre flotte, le tout en fonction de la demande et des conditions du marché », a affirmé le président-directeur général par intérim, Thomas Kgokolo, dans un communiqué publié mercredi.

Thank You, Airports Company South Africa for showering us with love. @Airports_ZA. Cape Town arrival ✈️ pic.twitter.com/ZXTlXh9tZm — SAA - South Africa (@flysaa) September 23, 2021

Mais contrairement à ce qui était prévu, ce n’est pas le consortium Takatso qui a fourni le financement nécessaire au redécollage de SAA. Dans un communiqué publié mardi 21 septembre, son futur actionnaire majoritaire (51%) a avoué ne pas encore avoir finalisé les négociations y relatives avec le ministère des Entreprises publiques (DPE).

« Nous nous concentrons maintenant sur la conclusion de l'accord d'achat d'actions. Il s'agit d'une transaction importante et complexe et nous prévoyons qu'elle prendra un certain temps, mais les deux parties s'engagent fermement à garantir la finalisation de l'accord », a expliqué Gidon Novick, PDG de Takatso – une coentreprise entre la société de capital-investissement Harith General Partners, propriétaire de l'aéroport de Lanseria, et Global Airways, qui détient Lift, la low cost domestique lancée en décembre 2020. Le consortium prévoit d'investir jusqu'à 3,5 milliards de rands (258 millions de dollars) au cours des trois prochaines années.

La reprise des activités de SAA est donc financée par le fonds de roulement de 500 millions de rands issu de l’enveloppe de 10,5 milliards de rands débloquée par l’Etat sud-africain pour financer le nouveau business plan de l’entreprise.

Romuald Ngueyap

