Le Kenya bénéficie d’un prêt japonais de 450 millions USD pour la construction d'un pont à Mombasa

(Agence Ecofin) - La coopération bilatérale entre le Japon et le Kenya continue de porter ses fruits. Katsutoshi Komori, ambassadeur du Japon au Kenya, a annoncé l’octroi d’un prêt d'environ 450 millions USD pour la construction d’un pont dans la ville portuaire de Mombasa.

Le projet, qui devrait commencer en 2021, reliera l’île de Mombasa à Likoni, sur le continent. Ce pont de 69 m de hauteur s’étendra sur 1,4 km.

Sa mise en service « devrait réduire les pertes économiques causées par les embouteillages et permettre à Mombasa de réaliser son plein potentiel », a déclaré Katsutoshi Komori.

Ukur Yatani, ministre kenyan des Finances, a affirmé pour sa part que « l’achèvement du pont sur le canal va considérablement désencombrer la ville de Mombasa en offrant une alternative aux ferries de Likoni, permettant ainsi la libre circulation des navires devant accoster au port de Kilindini ».

Actuellement, les ferries de Likoni transportent environ 300 000 personnes et 6 000 véhicules par jour. Pas assez nombreux et parfois en panne, ils occasionnent des embouteillages qui ralentissent l’activité économique dans la ville portuaire.

Soulignons qu’un autre prêt de 350 millions USD et une subvention de 57 millions ont été alloués par le Japon pour accompagner le développement d’un réseau de ports d’accostage, de routes, d’alimentation en eau et en électricité, et d’un système de drainage dans la zone économique spéciale de Dongo Kundu à Mombasa.



Romuald Ngueyap



