Egyptair réceptionne son cinquième Boeing 787 Dreamliner

(Agence Ecofin) - Egyptair poursuit le rajeunissement de sa flotte. Le cinquième Boeing 787 Dreamliner du transporteur aérien est attendu ce mercredi 24 juillet 2019 à l’aéroport international du Caire. « Boeing a livré aujourd'hui le cinquième 787 Dreamliner d’Egyptair via un contrat de location avec AerCap. La compagnie aérienne nationale égyptienne a tiré parti d'un nouveau programme Boeing, et a rempli son nouvel avion ultra-efficace de biocarburant pour le vol retour ; soulignant ainsi la volonté de la compagnie aérienne d'améliorer l'efficacité et la durabilité de ses opérations », a écrit le constructeur américain dans un communiqué rendu public ce mardi 23 juillet 2019.

« Nous sommes attachés à la croissance durable de notre compagnie aérienne et soutenons les efforts de l'aviation commerciale pour protéger l'environnement », a déclaré le président-directeur général d’Egyptair Holding. « Le 787-9 Dreamliner convient parfaitement à notre réseau, et offre à nos clients un choix responsable en matière de transport aérien », a ajouté Ahmed Adel.

Immatriculé SU-GEV, ce cinquième appareil s’inscrit dans le processus de renouvellement de la flotte d’Egyptair. Motorisé par RR Trent 1000, l’avion peut accueillir jusqu'à 309 sièges en configuration de 30 sièges en classe Affaires et 279 sièges en classe Economie.

Rappelons que l’objectif à court terme est de ramener à moins de 4 ans la moyenne d’âge de la flotte de la compagnie. En excluant les appareils du segment Cargo, la moyenne d’âge de la flotte d’Egyptair est d’environ 9,5 ans. La compagnie attend maintenant le sixième et dernier appareil de cette commande de location à long terme signée avec AerCap, d’ici la fin de l’année.



Romuald Ngueyap