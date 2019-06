Air Algérie fait son retour à Valence

(Agence Ecofin) - Pour la période estivale 2019, Air Algérie a fait son grand retour à Valence, sa cinquième destination en Espagne.



Depuis le 20 juin, le transporteur national algérien propose deux rotations hebdomadaires vols entre Alger et Valence. La liaison est effectuée les jeudis et les dimanches, en Boeing 737-600, configuré en 16 sièges en classe Affaires, et 85 sièges Economie.



A l’aller, vol AH2008 part de l’aéroport Houari Boumediène d’Alger à 16h40, et arrive à 18h45 à l’aéroport de Valence-Manises. Dans le sens inverse, le vol AH2009 quitte Valence à 19h45, et se pose dans la capitale algérienne à 21h50.



L’ouverture de la ligne Alger-Valence pendant l’été, devient presque une tradition pour la compagnie nationale algérienne. L’année dernière déjà, elle avait lancé cette desserte entre le 17 juin et le 13 septembre. Air Algérie est en concurrence sur cette route avec Vueling (la spécialiste espagnole des vols low cost), qui y effectue déjà 4 rotations hebdomadaires.



Cette route avait été ouverte après la signature en 2017, d’un accord (à la demande d’Air Algérie) entre la Direction de l’aviation civile et de la météorologie (DACM), et l’Espagne. Lequel accord permettait à la compagnie algérienne de passer de 35 à 45 dessertes hebdomadaires en direction du pays européen.



Valence devient ainsi la 5e ville espagnole desservie par la compagnie nationale algérienne ; après Madrid, Barcelone, Alicante, et Majorque. Durant cet été, Air Algérie a aussi annoncé une liaison entre Tlemcen et Alicante.



Romuald Ngueyap