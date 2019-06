Un nouveau Secrétaire Général à la tête de de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (AGPAOC)

(Agence Ecofin) - L’ivoirien Jean-Marie Koffi est le nouveau secrétaire général de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (AGPAOC).



Il a été élu au terme des travaux du 40e conseil de l’AGPAOC, tenus à Lomé du 17 au 20 juin, sous le thème « le rôle de l'Etat dans l'économie maritime et portuaire -Expérience des ports de l'AGPAOC au regard des pratiques mondiales ». L'ivoirien succède au béninois, Augustin Fatondji Tanan qui assurait l'intérim à la tête de de l’association.



Elu pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois, Jean-Marie Koffi travaillera en étroite collaboration avec le Ghanéen Michael Luguje, directeur général de Ghana Ports and Harbours Authority, qui a également succédé, pour un mandat de deux ans, à son homologue du Cap-Vert, Jorge Mauricio.



Au cours de ces assisses de Lomé, la fondation African Ports Awards a par ailleurs décerné le Grand prix de la meilleure productivité de terminal à conteneurs au port de Téma (Ghana), celui en matière de transit au Port autonome de Cotonou (Bénin) et celui du transbordement dans la région AGPAOC au Port autonome de Lomé (Togo). Ces distinctions ont été décernées sur la base des données des années 2016, 2017 et 2018 fournies par le cabinet Codex, désormais retenu comme agence de notation des ports africains.



Rappelons que L’AGPAOC est un organe spécialisé de l’organisation maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC), elle est composée de vingt-quatre ports membres titulaires, tous situés sur la côte occidentale du continent africain et s’étalent de la Mauritanie à l’Angola.