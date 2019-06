La BAD alloue 3,9 milliards d'euros sur sept ans pour relier les pays d’Afrique centrale

(Agence Ecofin) - La Banque Afrique de Développement (BAD) a indiqué qu’une enveloppe de 3,9 milliards d'euros sur sept ans a été mobilisée pour financer les projets infrastructures de transport, susceptibles de renforcer les liens entre les différents pays d’Afrique Centrale.



A l’occasion de sa 54ème Assemblée générale, tenue du 11 au 14 Juin à Malabo, l’institution financière panafricaine constate que l’Afrique centrale reste l'une des régions les moins intégrées du continent. La région représente une superficie équivalente aux trois-quarts de la Russie et peuplée de quelque 130 millions d'habitants.



« L'Afrique centrale qui dispose aujourd'hui d'un énorme potentiel en matière de ressources naturelles et humaines est en retard par rapport à l'ensemble du continent africain en termes d'intégration » a fait remarqué Ousmane Dore, directeur général de la BAD pour l'Afrique centrale. « Quand on regarde le volume du commerce intra-régional, cette région affiche un indice d'intégration de seulement 6% contre 17% de moyenne en Afrique, »précise-t-il.



A l’échelle du continent, la BAD estime que l’intégration régionale va être davantage boostée avec l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine qui fait de l’Afrique la plus grande zone de libre-échange au monde avec un PIB combiné de plus de 3300 milliards de dollars. Le lancement de sa phase opérationnelle est attendu le 7 juillet lors du sommet de l’UA prévue à Niamey.