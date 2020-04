Bénin : le Parlement donne son quitus pour la ratification de trois conventions internationales sur le transport routier

(Agence Ecofin) - Le Bénin s’arrime désormais aux normes internationales dans le domaine de la sécurité, de la circulation et de la signalisation routière. Le jeudi 23 avril , le Parlement a examiné et adopté trois projets de loi en la matière.

Le premier projet de loi concerne l’autorisation d’adhésion de la Convention de Vienne, en Autriche, sur la signalisation routière adoptée le 8 novembre 1968 par l’Assemblée générale des Nations unies ; le second est relatif à l’autorisation d’adhésion de la Convention des Nations unies sur la circulation routière adoptée à Vienne en Autriche le 8 novembre 1968 ; et le dernier porte sur l’autorisation de ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière adoptée à Addis-Abeba en Éthiopie le 31 janvier 2016.

Pour l’honorable Rachidi Gbadamassi, président de la commission chargée des relations extérieures du Parlement, les trois textes sont en cohérence avec les Objectifs de développement durable notamment le point 11.2 qui prévoit « d’ici à 2030, d'assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées ».

Une fois promulgués par le président Talon, ces textes vont permettre au Bénin de jouir de plus de crédibilité et d’être plus éligible pour les projets des Nations unies, et d’autres partenaires techniques et financiers, relatifs à la protection des droits de tous les usagers de la route.

