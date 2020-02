Le Sénégal envisage d’ouvrir une ligne aérienne directe vers la Martinique, dans les Caraïbes

(Agence Ecofin) - Air Sénégal pourrait, dans le futur, ouvrir une route vers Fort-de-France, capitale de la Martinique, dans les Caraïbes. C’est ce qu’a laissé entendre,Alioune Sarr, le ministre sénégalais du Tourisme et des Transports aériens, la semaine dernière.

« J'ai reçu le directeur de l'aéroport de Fort-de-France [Frantz THODIARD, ndlr], qui souhaite une ligne directe entre Dakar et Fort-de-France. J'ai instruit les services de me soumettre le dossier de faisabilité technique de la ligne, qui jouera un rôle essentiel dans la promotion du tourisme mémoriel », a écrit Alioune Sarr sur son compte LinkedIn, mercredi 19 février.

Si cette ligne venait à être lancée par Air Sénégal, le transporteur deviendrait la seule compagnie au monde à proposer une route directe entre la Martinique et l’Afrique, soit plus de 4 600 km entre Dakar et Fort-de-France.

En attendant les résultats de l’étude de faisabilité de cette route, Air Sénégal poursuit l’extension de son réseau. À partir du 18 juin 2020, le transporteur va proposer trois vols par semaine (lundi, jeudi et samedi) entre Dakar et Genève en Suisse ; à compter du 26 juin 2020, elle va ouvrir un autre couloir aérien, entre Dakar et l’aéroport London Stansted au Royaume-Uni.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

Air Sénégal ira à Londres à partir de juin 2020, sa cinquième ligne vers Europe