Tchadia Airlines a transporté plus de 27 000 passagers en une année d’existence

(Agence Ecofin) - Lancée en octobre 2018, Tchadia Airlines fait son petit bout de chemin. Le vendredi 18 octobre 2019, la compagnie parapublique tchadienne a annoncé avoir transporté 27 652 passagers en une année d’existence.

De manière détaillée, le transporteur a servi 21 467 passagers sur ses quatre lignes domestiques, et 6 185 vers ses deux routes internationales. Au départ de sa base de N’Djamena, Tchadia Airlines dessert Douala au Cameroun, Bangui en République centrafricaine, et les villes d’Abéché, Moundou, Faya et Sarh au Tchad.

Ce bilan « prouve la satisfaction de notre service à la clientèle, et la confiance du public voyageur dans la marque de la compagnie aérienne nationale », a communiqué l’entreprise. Elle se félicite donc d’avoir de tels chiffres au bout de sa première année d’exercice.

Surfant justement sur cette belle vague, Tchadia Airlines annonce l’ouverture dès le mois prochain, de nouvelles routes domestiques vers Am-Timan, Ati et Amdjarass. Mais également des destinations régionales vers Niamey (Niger), Kano (Nigeria), Khartoum (Soudan) le même mois, puis Cotonou et Le Caire dans un proche avenir.

Pour desservir ces marchés, la compagnie nationale tchadienne prévoit de renforcer sa flotte avec l’acquisition de nouveaux avions, notamment des Dash8-400 et des Boeing 737.

Opérationnelle depuis le 1er octobre 2018, Tchadia Airlines dispose, à ce jour, d’une flotte de deux Dash8-400 dont un seul est opérationnel. Ethiopian Airlines est actionnaire à 49 % tandis que 51 % des parts sont détenues par l’Etat du Tchad.

Romuald Ngueyap



