Afrique du Sud : Sasol et Imperial Logistics vont développer l’hydrogène vert dans les transports

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, le transport routier longue distance est l’une des activités les plus impliquées dans les émissions de carbone. Au cours des deux dernières années, les initiatives se sont multipliées pour rendre les flottes de camions moins dépendantes des carburants fossiles.

La société pétrochimique sud-africaine Sasol et l’opérateur de transport Imperial Logistics ont paraphé un accord de partenariat le 21 septembre 2021, qui vise à utiliser l’hydrogène vert dans le secteur des transports.

Il s’agit pour les deux sociétés de procéder à la décarbonisation du transport routier lourd à longue distance au moyen de camions électriques à pile à combustible. Les détails techniques concernant l’accord n’ont pas été publiés.

Sasol, South Africa’s largest energy company, and Imperial Logistics, a leading trucking company, have agreed to explore options to improve freight sustainability in Southern Africa (including green hydrogen and cross-border collaboration)https://t.co/KUdVoHjIvT — Hydrogen Update (@HydrogenUpdate) September 22, 2021

« Ce partenariat est une nouvelle étape dans l’aspiration de Sasol à jouer un rôle de premier plan dans le développement de l’économie de l’hydrogène vert en Afrique du Sud […]. L’hydrogène vert peut aider à relever divers défis énergétiques critiques et est positionné pour une croissance mondiale rapide en tant que voie de choix pour réduire l’impact carbone dans le secteur du transport longue distance », a commenté Priscillah Mabelane, vice-présidente exécutive de Sasol Energy Business.

De son côté, le PDG de Impérial Logistics, Mohammed Akoojee a déclaré partager cette vision avec Sasol. Pour lui, cette collaboration stratégique avec Sasol offrira des solutions viables et durables tant au secteur de la logistique qu’à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Elle est aussi l’expression de l’engagement des deux sociétés en faveur d’une transition juste de l’Afrique du Sud vers une économie à faible émission de carbone, a-t-il ajouté.

Il faut préciser que la société Impérial Logistics est l’un des principaux exploitants de parcs automobiles d’Afrique australe. Elle jouit d’une longue et solide expertise en matière de gestion de flotte.

Quant à Sasol, elle se positionne de plus en plus comme pionnière en matière de production d’hydrogène et d’infrastructures de ravitaillement en carburant en Afrique du Sud. Plus tôt cette année, elle a signé en ce sens des accords notamment avec Toyota South Africa Motors et Industrial Development Corporation of South Africa (IDC).

