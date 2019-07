Le Sénégal et l’Arabie Saoudite signent un accord de transport aérien

(Agence Ecofin) - Le Sénégal et l’Arabie Saoudite se rapprochent encore plus. Les deux pays ont signé, lundi 22 juillet 2019, un accord bilatéral en matière de transports aériens, lequel ouvre la voie à l’établissement des vols directs entre les deux pays.

La signature de cet accord est l’aboutissement d’une série de négociations entamées depuis 2012. L’accord a été parafé entre Abdulhadi Bin Ahmed Al-Mansouri, président de la GACA (General Authority of Civil Aviation) et Alioune Sarr, le ministre sénégalais des Transports Aériens et Tourisme.

En vertu de cet accord, les deux parties ont convenu de plusieurs dispositions réglementaires relatives aux droits aériens bilatéraux, à la sureté et sécurité aérienne, aux droits d’exploitation des routes, aux alliances commerciales entre les compagnies nationales (Air Sénégal et Saudia Airlines) et d’autres questions en matière de coopération technique et de formation du personnel aéronautique.

Ce nouvel accord est un levier majeur pour le développement des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Il va également faciliter la tarification aux plus de 12 800 pèlerins sénégalais qui vont effectuer le Hajj chaque année.



Romuald Ngueyap