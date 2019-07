Tunisie : l’AFD apporte un soutien financier de 1.5 million d’euros au secteur des transports

(Agence Ecofin) - L’Agence française de développement, le ministère tunisien du Transport, la Société nationale des chemins de fer tunisiens et la Société des transports de Tunis (TRANSTU) ont conclu, lundi 22 juillet, trois conventions de dons d’une valeur globale de 1,5 million d’euros.

« Ces conventions s’inscrivent dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle coopération entre le ministère et l’AFD à travers la mise en place du Fonds d’expertise technique et d’échanges d’expériences (FEXTE 2) qui durera 2 ans », a déclaré le ministre tunisien du Transport, Hichem Ben Ahmed.

Le premier accord porte sur un financement de 250 000 euros qui sera dévolu à la réalisation des études dans les domaines du transport intelligent et la sécurité roturière.

Le second accord d’une enveloppe de 700 000 euros, signé entre la SNCFT et l’AFD, va soutenir la mise en exploitation de la nouvelle ligne du projet de Réseau ferroviaire rapide (RFR) grâce l’assistance technique de la Régie autonome française des transports parisiens (RATP).

La troisième convention de don, paraphée entre la TRANSTU et la RATP, vise à renforcer, former et appuyer les capacités de la TRANSTU sur plusieurs volets. D’un montant de 150 000 euros, ce financement va accompagner la TRANSTU dans ses missions de gestion, d’exploitation et de coordination entre le réseau de bus et de métro léger afin de garantir la sécurité routière.

Rappelons que ces trois conventions ont été signées en marge la tenue d’une réunion mixte sur la coopération tuniso-française à l’occasion de la visite en Tunisie d’une délégation du ministère francais de la transition écologique et solidaire.



Romuald Ngueyap