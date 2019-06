Air Mauritius réceptionne son deuxième Airbus A330neo

(Agence Ecofin) - Le deuxième Airbus A330neo de la compagnie Air Mauritius s’est posé le jeudi 20 juin à l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam de Maurice. Air Mauritius est le deuxième opérateur de l’Airbus A330neo en Afrique.

Motorisé par RR Trent 7000, l’avion immatriculé 3B-NBV et baptisé «Chagos Archipelag», est configuré en 28 sièges en classe affaires et 260 sièges en classe économique.

La compagnie déploiera cet appareil sur des lignes reliant Maurice à l'Europe (principalement Londres et Genève), ainsi que sur des liaisons vers l'Inde et l'Asie du Sud-Est et des destinations régionales, notamment Johannesburg, Antananarivo et l'île de la Réunion.

« Les deux A330neo qui rejoignent notre flotte nous offriront davantage de flexibilité et d’efficacité opérationnelle tout en soutenant notre stratégie de réseau. L'A330neo affiche des niveaux de confort similaires à ceux de l'A350 XWB, pour lequel nous avons reçu des avis très favorables de la part de nos clients » a déclaré Somas Appavou, CEO d'Air Mauritius. « Je suis convaincu que, grâce à cet A330neo qui vient compléter notre flotte, Air Mauritius renforcera plus encore son orientation et son attachement vis-à-vis du client, qui constituent le centre même de notre business model ».

Air Mauritius est le deuxième exploitant de l’A330neo en Afrique après Air Sénégal qui a réceptionné le premier de ses deux A330-900 en février dernier. Uganda Airlines a également confirmé une commande ferme portant sur l’achat de deux Airbus A330-800, une autre variante de l’A330neo.

Le transporteur national mauricien exploite, en outre, une flotte de neuf avions Airbus dont deux A350-900, trois A340-300, deux A330-200 et deux A319 sur ses services régionaux et long-courriers. Elle possède en outre trois ATR72.

Romuald Ngueyap